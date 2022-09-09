ملك بريطانيا يمنح وليام وكيت لقب أمير وأميرة ويلز

منح العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز (الجمعة 9-9-2022) ابنه الأكبر وليام وزوجته كيت لقب أمير وأميرة ويلز، وهو اللقب الذي ناله هو وزوجته الراحلة الأميرة ديانا عام 1958.

وكانت ديانا شخصية ذات شعبية كبيرة وسلطت عليها الأضواء بصورة مستمرة من وسائل الإعلام منذ زواجها فصاعدا. وتسببت ديانا في حالة حزن شديدة عندما لقيت حتفها عن 36 عاما في حادث سيارة عام 1997 بعد خمس سنوات من انفصالها عن تشارلز.

وقال مصدر ملكي إن كيت تقدر التاريخ المرتبط باللقب لكنها ستسعى لرسم طريقها الخاص بصفتها أميرة ويلز.

وعبر تشارلز في خطابه الأول للأمة وهو ملك لبريطانيا عن شعوره بالفخر بجعل وريثه أميرا على ويلز.

وقال “مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أميرنا وأميرتنا الجديدان لويلز، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية”.

ولعب وليام وكيت، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عاما، أدوارا مركزية في إطار العائلة المالكة في السنوات الأخيرة وكانا يظهران علنا بصورة دورية ويصطحبان أبناءهم الثلاثة الصغار إلى مناسبات مثل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة، الذي أقيم في وقت سابق من العام الجاري.