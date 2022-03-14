“ملك نترات الأمونيوم” الروسي يحذّر من استمرار الحرب

قال “ملك الفحم والأسمدة” الروسي، وأكبر منتج لنترات الأمونيوم في روسيا، أندريه ميلينشينكو، الاثنين، إن الحرب في أوكرانيا مأساة يجب وقفها وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في جميع أنحاء العالم.

وقال ميلينشينكو (50 عاما) وهو روسي ولد في بيلاروسيا لأم أوكرانية: “الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام”.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: “بصفتي روسي الجنسية، بيلاروسيا بالولادة، وأوكراني بالدم، أشعر بألم كبير وعدم تصديق لأرى شعوبًا أخوية تقاتل وتموت”.

ودعا العديد من رجال الأعمال الأثرياء في روسيا علنًا إلى السلام منذ أمر الرئيس، فلاديمير بوتين، بالغزو في 24 فبراير، بما في ذلك ميخائيل فريدمان وبيوتر أفين وأوليغديريباسكا.

وقال ميلنيشنكو، الذي أسس شركة “Uralchem”، أكبر منتج لنترات الأمونيوم في روسيا ومقرها زوغ بسويسرا، وشركة “SUEK” أكبر منتج للفحم في روسيا: “ستكون الزراعة والغذاء من بين ضحايا هذه الأزمة”.

وأضاف: “لقد أدت الحرب بالفعل إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، ولم يعد بإمكان المزارعين تحملها”.

وأكد أن سلسلة التوريد التي تعطلت بالفعل بسبب كورونا أصبحت الآن أكثر تضررا. وقال: “الآن سيحدث تضخم في أسعار المواد الغذائية في أوروبا ونقص محتمل في الغذاء في أفقر دول العالم.”

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الملياردير الروسي ضمن العقوبات الاقتصادية التي شملت الأوليغارشية الروسية؛ في محاولة لإجبار بوتين على تغيير المسار.

وبلغت ثروة ميلنيشنكو نحو 18 مليار دولار في عام 2021، مما يجعله ثامن أغنى رجل في روسيا، بحسب فوربس.

وأعلنت السلطات الإيطالية السبت، أنها جمدت يختاً تابع لميلنيشنكو تبلغ بقيمة 530 مليون يورو (575 مليون دولار). وقال المتحدث باسم ميلينشينكو إنه “لا علاقة له بالأحداث المأساوية في أوكرانيا. وليس له انتماءات سياسية”.