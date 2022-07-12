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مليارات الدولارات.. أوروبا تكشف حجم الأرصدة الروسية المجمّدة منذ غزو أوكرانيا

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 6:27 مساءً
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

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قال ديدييه ريندرز مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن الاتحاد جمد حتى الآن أرصدة قيمتها 13.8 مليار يورو (13.83 مليار دولار) يملكها مشمولون بالعقوبات من كبار الشخصيات وغيرهم من الأفراد والكيانات في روسيا بسبب الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وأضاف أن الأغلبية الساحقة من هذه الأرصدة موجودة في خمس فقط من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وطالب الدول الأخرى الأعضاء بأن تفعل المزيد.

وهناك في الوقت الحاضر 98 كيانا وقرابة 1160 شخصا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وقال ريندرز “في الوقت الحالي لدينا أرصدة مجمدة خاصة بشخصيات كبيرة وكيانات أخرى قيمتها 13.8 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم حقا”.

ولم يحدد الدول الخمس التي جُمدت فيها الأرصدة، كما رفضت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي يعمل فيها ريندرز، الكشف عن الدول تلك.

وأبلغت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بأن الأرصدة المجمدة هي مزيج من الأموال الموجودة في حسابات مصرفية وكذلك القيمة المقدرة لليخوت والعقارات المُتحفظ عليها ضمن أرصدة خرى.

ولا تشمل هذه الممتلكات أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة والتي ذكرت المفوضية في مايو أيار أنها 24 مليار يورو. ولم تحدث المفوضية هذا الرقم منذ ذلك الوقت على أساس أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بالإبلاغ عن هذا الإجراء.

 

    المصدر :
  • رويترز

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