ملياردير روسي يعارض حرب بوتين على أوكرانيا.. "خطأ بغيض تمامًا"

أعلن نيك ستورونسكي، الملياردير الروسي المشارك في تأسيس تطبيق Revolut “ريفولوت” المالي، والذي يقع مقره في لندن، أنه يعارض الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقاً لما نقله موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

كما قال إن شركته ستتبرع بما قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني (مليوني دولار أميركي) تلبية لنداء الصليب الأحمر الأوكراني.

في حين أصدر العديد من مؤسسي الشركات بيانات حول غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أن الصراع له تأثير شخصي للغاية بالنسبة لريفولوت ومؤسسيها، إذ يعيش العديد من موظفي ريفولوت إما في روسيا أو في أوكرانيا.

نشأ ستورونسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، في روسيا ولكنه من أصل أوكراني جزئيًا. وهو يحمل الجنسيتين البريطانية والروسية.

كما يحمل الشريك المؤسس ومدير التكنولوجيا في الشركة، فلاد ياتسينكو، البالغ من العمر 38 سنة، الجنسيتين البريطانية والأوكرانية.

وكتب ستورونسكي على موقع ريفولوت: “عندما كنت أكبر، كان مفهوم الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن تصوره. ليس فقط لأن الحرب، وفقدان الأرواح البريئة، هو دائمًا خطأ، ولكن بالنسبة لي، لأن الأوكرانيين والروس أقرباء، والدي أوكراني، ولدي عائلة وأصدقاء في جميع أنحاء أوكرانيا، أشخاص أهتم لأمرهم بصدق، وأنا قلق عليهم جدًا”.

أعلنت ريفولوت أنها تقدم المساعدة لجميع موظفيها المقيمين في أوكرانيا الذين يرغبون في الانتقال إلى الخارج أو داخل أوكرانيا.

ولقد وصفت هذه المذكرة الحرب بأنها “مفجعة”، ولكنها امتنعت عن إدانة روسيا.

وصف ستورونسكي الغزو بأنه “خطأ بغيض تمامًا”، واعترف برغبته في عدم تمييز موظفي ريفولوت الروس، وكتب “عند اختياري لما يجب أن أقوم به أو قوله علنًا، علي أولاً أن أفكر في وضع زملائنا في روسيا. لم يفعلوا أي خطأ، لقد ساعدوا ببساطة في بناء ريفولوت، وساندوا أسرهم من خلال عملهم الشاق، تمامًا مثل ما فعل زملائهم في أوكرانيا”.

ريفولوت

يوفر التطبيق المالي ريفولوت الخدمات المصرفية والاستثمارية وغيرها من خدمات إدارة الأموال، هو أكثر الشركات الناشئة قيمة في المملكة المتحدة، حيث جمع تمويل من مستثمري القطاع الخاص بقيمة 33 مليار دولار في يوليو/تموز 2021.

اجتذبت الشركة أكثر من 18 مليون عميل فردي و500 ألف حساب عمل في 35 دولة، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

ويقدر موقع “فوربس” قيمة ثروة ستورونسكي بنحو 7.1 مليار دولار.

درس ستورونسكي في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وبدأ حياته المهنية كمتداول مشتقات في Lehman Brothers “ليمان براذرز” وCredit Suisse “كريديت سويس”.

تقدر قيمة ثروة ياتسينكو، الذي تخرج من أكاديمية جامعة كييف موهيلا الوطنية، بنحو 1.1 مليار دولار، وقد قام سابقًا بتطوير البرمجيات في بنك UBS و Deutsche Bank وCredit Suisse.