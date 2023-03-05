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مليار دولار أسترالي.. فيديو لضبط كميات هائلة من الكوكايين في أستراليا

منذ 9 ثواني
عناصر من الشرطة الأسترالية

عناصر من الشرطة الأسترالية

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أعلنت السلطات في أستراليا عن ضبط كميات هائلة من الكوكايين غرب البلاد، في واحدة من أكبر العمليات، حيث تقدر قيمة البضاعة المصادرة بمليار دولار أسترالي (نحو 700 مليون دولار أميركي).

وأعلنت شرطة أستراليا الغربية “Western Australia” في منشور على “فيسبوك”، (السبت 4-2-2023)، عن ضبط 2.4 طن من الكوكايين، واعتقال أعضاء عصابة مخدرات.

وقالت “منعت عملية سرية دولية 2.4 طن من الكوكايين بقيمة مليار دولار أسترالي من دخول غرب أستراليا”.

وأضافت “أسفرت العملية عن اعتقال 12 شخصا، ومصدر الكوكايين هو كارتل مخدرات مكسيكي”.

وأطلقت الشرطة اسم “Beech” على العملية، وقالت إنها تمت بمشاركة عدة جهات أسترالية ودولية متخصصة بمكافحة المخدرات، ونشرت فيديو لضبط الكوكايين واعتقال أفراد العصابة.

وأوضحت أن العملية بدأت في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن تم اعتراض 2.4 طن من الكوكايين كانت متجهة إلى أستراليا من قبل إدارة مكافحة المخدرات التابعة لسيدني، قبالة ساحل أميركا الجنوبية. وقد أتاح ذلك الفرصة لشرطة WA لاستبدال الشحنة باستخدام مواد وعبوات مماثلة لتلك المستخدمة من قبل الكارتل.

وذكرت “بي بي سي”، السبت، أن Beech هي “أكبر عملية ضبط مخدرات في تاريخ أستراليا”.

    المصدر :
  • الحرة

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