مليار دولار للسلاح وضمانات أمنية.. زيلينسكي يضع خارطة طريق أوكرانيا

منذ 3 ساعات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن كييف تهدف إلى ضمان الحصول على ما لا يقل عن مليار دولار شهريا من حلفائها لشراء أسلحة أمريكية لدعم مجهودها الحربي ضد روسيا.

وذكر في إفادة صحفية مشتركة في كييف مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور أن النرويج يمكن أن تساهم في ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع الجوي والأمن البحري.

كما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه يعتزم أن يناقش مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج الاستعدادات لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال إفادة مشتركة في كييف مع رئيس وزراء النرويج إنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث هذه المسألة، وكذلك الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.

والجمعة 15 آب/أغسطس 2025 عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

    المصدر :
  • رويترز

