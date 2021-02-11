مليشيا الحوثي تعاود الهجوم بطائرة مسيرة على السعودية.. وقوات التحالف تدمّرها

بعد ساعات من قيام مليشيا الحوثي باستهداف مطار في جنوب المملكة العربية السعودية في هجوم أدى إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية، حاولوا صباح اليوم الخميس مهاجمة الأراضي السعودية مرة أخرى بطائرة مسيّرة، لكن قوات التحالف الذي تقوده السعودية تمكّنت من إسقاطها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.”

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، حدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي إنه جرى إحباط “اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية الإرهابية”.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم على مطار أبها، فقد دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات بدون طيار (مفخخة) وتعريض المدنيين للخطر.

كما دان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها المسافرين.