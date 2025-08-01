ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية: الرئيس السابق يون يرفض الاستجواب

قالت متحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام في كوريا الجنوبية “إن الرئيس المعزول يون سوك يول، المحتجز على ذمة المحاكمة ويواجه تحقيقات جنائية مختلفة، استلقى على أرضية زنزانته اليوم الجمعة ورفض مغادرتها للاستجواب”.

وعزلت المحكمة الدستورية يون من منصبه في أبريل نيسان بسبب محاولة فاشلة العام الماضي لإعلان الأحكام العرفية، ويتولى التحقيق معه حاليا فريق خاص من الادعاء العام تم تشكيله في عهد الرئيس الجديد لي جاي ميونج.

وقالت المتحدثة باسم فريق الادعاء إن ممثلي الادعاء الذين يحققون في اتهامات استغلال النفوذ التي يواجهها يون وزوجته حاولوا إقناعه بالامتثال لمذكرة اعتقال والحضور طواعية للاستجواب.

وأضافت المتحدثة أو جونج-هيه في إفادة صحفية “لكن المشتبه به رفض ذلك بعناد، بينما استلقى على الأرض وهو لا يرتدي زي السجن”. وقالت إن المحققين سيحاولون مرة أخرى إحضاره حتى لو اضطروا إلى استخدام القوة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته.

وقال يو جيونج-هوا، أحد محامي يون، لرويترز إن الإعلان عن ما كان يرتديه في مكان ضيق حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية إهانة علنية لكرامة يون ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء.

ويحاكَم يون بالفعل بتهمة التمرد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.

كما يواجه سلسلة من التحقيقات يقودها الفريق الخاص من ممثلي الادعاء، من بينها تحقيق في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات.

ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية.