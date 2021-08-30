ممثل بوتين: موسكو تعتزم تطوير الاتصالات مع حركة “طالبان”

أكد ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير الدائرة الآسيوية الثانية بالخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم تطوير الاتصالات مع حركة “طالبان”.

وقال كابولوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “نعمل حاليا على إقامة الاتصالات (مع طالبان). سفارتنا في كابل تعمل بنشاط كبير. لقد أقمنا مثل هذه العلاقات منذ فترة طويلة، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. نحن بحاجة إلى الحفاظ على علاقات طبيعية مع أي حكومة في أفغانستان.”

وأشار كابولوف إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة في بحث قضايا إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان، وقال: “لقد أعلنا دائما عن استعدادنا للمشاركة في الجهود الدولية لإعادة تأهيل أفغانستان ما بعد الصراع اجتماعيا واقتصاديا. وهذه اللحظة بدأت بالاقتراب”.

ودعا الدبلوماسي الدول الغربية إلى عدم تجميد الأصول المالية للسلطات الأفغانية الجديدة، معتبرا أن إعادة إعمار أفغانستان “قضية شرف وضمير” لدول حلف الناتو بالدرجة الأولى، إذ يجب عليها أن “تصحح على الأقل بعض الأخطاء التي ارتكبتها” خلال سنوات وجود قواتها في أفغانستان.

كما لفت كابولوف إلى أن خطر زيادة تهريب المخدرات من الأراضي الأفغانية أمر وارد، و”لا ينبغي أن تقتصر مكافحته على الكلام”.

وأضاف أن روسيا لا تستبعد تدفق موجة جديدة للاجئين من أفغانستان، ولكن هذا الوضع يمكن السيطرة عليه بما في ذلك من خلال جهود الأمم المتحدة.