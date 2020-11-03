ممثل خامنئي بالحرس الثوري يهدد ماكرون

وجه ممثل المرشد الأعلى في قوات الحرس الثوري الإيراني، تهديدات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ“تلقي خسائر أمنية وسياسية باهظة“، وذلك على وقع أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، والتي أثارت غضب المسلمين حول العالم.

وقال عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في قوات الحرس الثوري: ”يجب أن يعلم قادة فرنسا، والرئيس الفرنسي الفاسد، أن ما صدر سيثير بداخلنا الغضب المقدس، وسوف تتلقون خسائر باهظة على كل الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية جراء هذا الخطأ“.

وأضاف صادقي في مقال نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، أن ”ما صدر أخيرا عن المجلة الفرنسية شارلي إيبدو، وتصريحات الرئيس ماكرون المنحوس، يدل على تقدم الإسلام، فيما لن يغفر المسلمون هذا الخطأ، وسوف يقفون في وجه هذه الفتنة الأخيرة“.

.وعلقت صحيفة ”كيهان“ في نسختها اللندنية، على تصريحات ممثل خامنئي بالحرس الثوري، قائلة إن ”اضطراب الحالة الأمنية الأخيرة في فرنسا على وقع أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، أوجد فرصة مناسبة لتنفيذ عمليات تخريبية أمنية للنظام الإيراني“.

ورأى تقرير الصحيفة المعارضة أن ”من المحتمل أن تتحرك عناصر تابعة للنظام الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر، لزيادة العمليات الأمنية، إذ ثبت أن أغلب المتطرفين والإرهابيين في أوروبا يخضعون لبرامج غسيل مخ عن طريق أنظمة مثل النظام الإيراني، لتنفيذ عمليات تخل بالأمن في هذه الدول“.

يُذكر أن إيران كانت استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران، للاحتجاج على أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وتصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في هذا الصدد، فيما وجه المرشد الإيراني، علي خامنئي، رسالة للشباب الفرنسيين، هاجم فيها التحركات الأخيرة للرئيس ماكرون.