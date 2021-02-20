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ممثل خامنئي: ركوب النساء للدراجات مشكلة مثل ارتفاع الأسعار

20 - فبراير - 2021
ركوب الدراجات الهوائية

ركوب الدراجات الهوائية

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تتوالى التصريحات المثيرة للجدل لرجال الدين في إيران ، حيث قال خطيب جمعة أصفهان وممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في المدينة، محمد تقي رهبر، إن ركوب النساء للدراجات مشكلة مثلها مثل مشكلة ارتفاع الأسعار، موضحا أن مثل هذه المشاكل والقضايا ”لا يمكن أن تؤدي إلى تجاهل قضايا أخرى“.

وبحسب موقع ”إيران إنترناشونال“، قال رهبر إن كثيرا من طلاب الجامعات بعثوا إليه رسائل طالبوه فيها بتقديم النصح للطالبات بمراعاة القضايا ”الدينية“، حتى ”لا نرتكب نحن الشباب الأخطاء والمعاصي، لما لدينا من غرائز“.

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، انتقد أبو الحسن مهدوي، ممثل أصفهان في مجلس خبراء القيادة، تصرفات البلدية بخصوص ركوب الدراجات للنساء، قائلا: ”لقد ضقنا ذرعا في مواجهة هذه القضية“.

وحذر مهدوي من أنه إذا لم تتخذ السلطات إجراءات للتعامل مع ركوب النساء للدراجات، فسيتم التعامل معها بطريقة مختلفة.

محمد تقي رهبر

محمد تقي رهبر

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