ممثل خامنئي: ميليشيات إيران في الخارج استهدفت اسرائيل بالصواريخ

قال عبد الله حاج صادقي ممثل علي خامنئي في الحرس الثوري، اليوم الخميس، أن فصائل موالية لبلاده وتعمل بالنيابة أطلقت صواريخ على إسرائيل.

“صادقي” أضاف أن تلك الصواريخ لم تطلق من “قواعد إيرانية بل من قواعد الثورة الإسلامية في الخارج”، في إشارة إلى فصائل وميليشيات تعدمها طهران في الخارج، كميليشيات الحشد العراقي وحزب الله وحماس والحوثي.

يشار أن إسرائيل شهدت الأسبوع الماضي هجمات صاروخية عدة أطلقت من قطاع غزة، كما أفادت وسائل إعلام محلية عن انفجارات غريبة بالقرب من مفاعل نووي لم تعرف تفاصيلها بوضوح.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة “لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط”.

وأحدث الصاروخ السوري الطائش ضجة سياسية تجاوزت آثاره العسكرية، وتضاربت الروايات الرسمية حول ماحمله من رسائل!

، شككت وسائل إعلام إيرانية بالرواية الإسرائيلية بشأن الحادثة ووصفتها بالمضحكة، وقالت إن ما جرى قرب مفاعل ديمونة “رسالة لإسرائيل بأن مناطقها الحساسة ليست محصنة”، وأضافت المصادر نفسها أنه كان بإمكان الصاروخ أن يتابع طريقه إلى المفاعل، “لكن صناعة كارثة ليس مطلوبا”.

وأوردت المصادر نفسها أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الصاروخ من نوع “فاتح 110″، وهو قادر على حمل رؤوس متفجرة، كما تفيد المعلومات أن الصاروخ هو من نوع أرض-أرض وليس أرض-جو كما ذكرت الرواية الإسرائيلية.

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية تقول إنها تتبع قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في مناطق عدة من سوريا.