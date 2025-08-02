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ممرضات نيجيريات ينهين إضراباً عن العمل بعد اتفاق مع الحكومة

منذ 16 دقيقة
ممرضات نيجيريات ينهين إضراباً عن العمل

ممرضات نيجيريات ينهين إضراباً عن العمل

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قالت الرابطة الوطنية للممرضات والقابلات النيجيريات إن الممرضات بالمستشفيات العامة علقن اليوم السبت، “إضرابهن التحذيري” الذي بدأ قبل أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تنفيذ مطالبهن.

وأضافت الرابطة في بيان أن الحكومة استجابت لمطالب الممرضات وقدمت “جداول زمنية واضحة” لتنفيذها، لكنها أشارت إلى أنها ستراقب تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة.

وبدأ الإضراب في 30 يوليو تموز، وهددت الممرضات بتوسيع نطاقه إلى أجل غير مسمى في حالة عدم تلبية مطالبهن خلال سبعة أيام. ويطالبن بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وزيادة التوظيف.

وعقدت الرابطة اجتماعا أمس الجمعة مع ممثلين عن الحكومة بقيادة وزير الصحة والرعاية الاجتماعية علي باتي ووزير العمل والتشغيل محمد دينجيادي.

وكان باتي قد أعلن في وقت سابق تعليق الإضراب بعد الاجتماع، متعهدا بأن الحكومة ستعالج القضايا التي أثارتها الممرضات. كما قرر الاجتماع أيضا عدم معاقبة أي ممرضة شاركت في الإضراب.

    المصدر :
  • رويترز

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