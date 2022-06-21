ممر بحري محتمَل.. هل تنجح تركيا في تحرير الحبوب الأوكرانية؟

أفادت محطات تلفزيونية تركية، نقلًا عن مصادر بالرئاسة التركية، بأن وفدًا عسكريًا تركيًا سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل ممر بحري محتمل في البحر الأسود لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وقالت قناة خبر ترك التلفزيونية إن اجتماعًا رباعياً بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيعقد في إسطنبول في غضون عشرة أيام، وإن الرئيس “رجب طيب أردوغان” والأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قد ينضمان إلى الاجتماع.

ونقلت المصادر عن خبر ترك قولها إنه سيتم إنشاء ثلاثة ممرات بموجب الخطة في أربعة موانئ منفصلة في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وإن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية ستُشحَن من هناك.

كما لفتت الى أنه من المتوقع شحن ما بين 30 و 35 مليون طن من الحبوب من هناك في غضون ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر.

بوريل: عرقلة تصدير الحبوب “جريمة حرب”

وتتهم أوكرانيا والأمم المتحدة موسكو بعرقلة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ، ما يهدّد الأمن الغذائي لملايين الناس في العالم.

في السياق، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن روسيا يجب أن “تُحاسب” إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفاً الأمر بأنه “جريمة حرب”.

وأضاف في لوكسمبورغ في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: “لا يستطيع المرء أن يتخيّل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية”، مشيراً إلى أن عواقب الحرب خطيرة للغاية بالنسبة لأوروبا والعالم.

من جهتها، دعت وزير الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، روسيا إلى عدم التلاعب بغذاء العالم، لافتةً إلى أن باريس تدعم جهود الأمم المتحدة لاستنئاف تصدير القمح.