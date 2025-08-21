مناشدة من قرغيزستان لترامب وستارمر بعد عقوبات بريطانية مرتبطة بروسيا

ناشد صدير غاباروف رئيس قرغيزستان زعيمي الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس بعدم تسييس الاقتصاد بعد أن فرضت لندن عقوبات على شبكات تشفير في بلاده قالت إن روسيا تستخدمها للتهرب من العقوبات.

وقال عاباروف لوكالة الأنباء الرسمية “أود أن أناشد القيادة العليا في هذين البلدين، إلى (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب و(رئيس الوزراء البريطاني) كير ستارمر… ليست هناك حاجة لتسييس الاقتصاد”.

وفرضت لندن أمس الأربعاء عقوبات تستهدف البنية التحتية الداعمة لعملة مشفرة مربوطة بالروبل هي (إيه.7.إيه.5) التي أطلقت في قرغيزستان وقالت بريطانيا إن قرغيزستان حولت ما قيمته 9.3 مليار دولار في أربعة أشهر.

ونفى عاباروف تورط أي من البنوك العاملة في قرغيزستان، وعددها 21، في التحايل على العقوبات.

وقال عاباروف “لمنع وقوع أي من تلك البنوك تحت طائلة العقوبات، قررنا أن بنك كيرميت المملوك للدولة هو فقط الذي سيعمل في الروبل الروسي. كل العمليات تراقبها الدولة والأرباح تذهب لميزانية الدولة”.

وفرضت واشنطن عقوبات على بنك كيرميت في يناير كانون الثاني، قائلة إن البنك يشكل مركزا للمدفوعات التجارية ويساعد موسكو على التهرب من العقوبات المفروضة عليها. وقال البنك إنه سيطعن على القرار.

وقال عاباروف اليوم الخميس “مستعدون للوفاء بالالتزامات الدولية… لكنني لن أسمح بالقضاء على مصالح مواطنينا وعلى تجارتنا وتنميتنا الاقتصادية”.