مناهضون لحرب "بوتن".. عشرات الروس يفرّون الى الولايات المتحدة عبر المكسيك

كشفت معلومات صحافية ان عشرات الروس المناهضين للحرب في اوكرانيا، والذين فرّوا من موسكو عقب غزو رئيس بلادهم للأراضي الاوكرانية، قد سُمح لهم بعبور الحدود من المكسيك الى الولايات المتحدة بطريقة سرية، على الرغم من أن آلافا آخرين طلبوا اللجوء قد مُنعوا من الدخول الى الاراضي الاميركية.

ووفق المعلومات، دخل ٣٥ مواطنا روسيا الى الولايات المتحدة، بسرية تامة بعد اتفاق عقدته السلطات الأميركية والمكسيكية.

ويُعتقد ان الاتفاق قد تمّ بمساعدة مسؤولين في القنصلية الاميركية في تيخوانا، ومسؤولين حكوميين في المكسيك بعدما بدأت مخيمات الروس المشردين تزيد وتتكاثر في الشوارع، في محيط نقطة عبور حدودية بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقد أمضت المجموعة أسبوعا مروّعا، بينما كانوا ينامون في مخيمات على الطرقات في “تيخوانا”، بينهم امرأة حامل.

“ان الأمر أشبه بروليت روسية”، تقول ايرينا معلمة رياضيات من موسكو. ” لا يمكن توقع أي شيء، تقترب من الحدود من دون ان تعلم ما الذي سيحدث. تصل الى الحدود، لكن لا تعلم ما اذا كان مكتب الهجرة سيسمح لك بالدخول”.

وبعدما تم الاتفاق، وضع المواطنون الروس في مركز احتجاز في الجانب الاميركي بضعة أيام، قبل ان يُسمح لهم بالدخول الى البلاد والتجول بحرية بينما ينتظرون مصير طلباتهم للهجرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصل عشرات الاوكرانيين الى منطقة تيخوانا لعبور الحدود الى الولايات المتحدة، الا ان السلطات لم تسمح لهم بالاستناد الى احكام قانونية اميركية في هذا الاطار.