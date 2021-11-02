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مناورات إسرائيلية أمريكية استعدادا لأي مواجهة مع إيران

2 - نوفمبر - 2021
مناورات إسرائيلية أمريكية

مناورات إسرائيلية أمريكية

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بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

القناة الإسرائيلية 12 قالت: إن “وحدة البحرية الأمريكية الخاصة تشارك إسرائيل هذه المناورات، اليوم الثلاثاء، قبل نشرها في منطقة الخليج، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع إيران، فضلا عن أن تلك القوات الأمريكية مستعدة لأي أعمال أو سيناريوهات سريعة”.

ومن بين تلك الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية مواجهة استيلاء إيران على أي قنصلية أو سفينة تبحر في منطقة الشرق الأوسط، وهي تجربة ثرية للبحرية الإسرائيلية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الثامن عشر من الشهر الماضي، تمارين ومناورات مفاجئة لسلاح القوات البحرية، وذلك في إطار رفع الجهوزية العسكرية للقتال.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي”، عبر “تويتر” الذي قال: إنه “بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية، حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات”، لافتاً إلى أنه “لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية، وهو يهدف لرفع جاهزية القوات”.

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