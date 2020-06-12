مناورات تركية بالبحر المتوسط .. وفيديو لـ”مقاتلات” تصل إلى ليبيا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أجرت القوات التركية الجمعة مناورات “البحر المفتوح” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

وشارك في المناورات 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.

واستغرقت المناورات نحو 8 ساعات، وشملت مسارا بطول ألفي كيلو متر.

وتمت خلال المناورات تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، والتدريب المشترك الجوي-البحري وغيرها.

وتهدف المناورات، حسب الوزارة، لاختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو توضيحيا للمناورات يظهر رسما لمقاتلات حربية تحلق من تركيا وصولا إلى الأجواء الليبية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق في ليبيا في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر التي تلقت هزائم كبيرة مؤخرا مما أثار دعوات لحلفائه وخاصة مصر إلى التدخل عسكريا.