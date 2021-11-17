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مناورات عسكرية بين واشنطن وطوكيو في بحر الصين الجنوبي

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2021 8:29 مساءً
الولايات المتحدة واليابان

الولايات المتحدة واليابان

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في خطوة عدها مراقبون هي الأولى من نوعها، انطلقت المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية و حليفتها اليابان الثلاثاء، في بحر الصين الجنوبي بمشاركة غواصة تابعة للبحرية اليابانية.

وأفادت البحرية اليابانية، أنه ولأول مرة يتم استخدام غواصة في المناورات أميركية يابانية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وقالت إن الولايات المتحدة شاركت في المناورات عبر مدمّرة وطائرة مخصّصة للدوريات.

وأضافت أن المناورات شملت أيضاً تدريبات على صدّ مضادات الغواصات، مؤكدة أن المناورات “تأتي بالتزامن مع تصاعد النفوذ العسكري الصيني في المنطقة”.

يذكر أن روسيا أعلنت الشهر الماضي عن تنفيذ أول دورية بحرية مشتركة مع الصين في منطقة بحر اليابان، وذلك ضمن التدريبات المشتركة التي نفّذها البلدين.

وعلى المقلب الآخر، راقبت اليابان المناورات البحرية التي أجريت، كما أفادت قبل أسبوع بمرور مجموعة تتألف من عشر قطع بحرية صينية وروسية مضيق تسوغارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

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