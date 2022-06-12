الأثنين 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
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مناورات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة هذا الأسبوع

منذ 5 دقائق
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أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه سيجري تدريبات عسكرية ابتداء من يوم الاثني وحتى يوم الثلاثاء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وأشار الجيش الى أن انفجارات قد تسمع في المجتمعات بالمنطقة، مؤكدا أن حركة المدنيين لن تتأثر بهذه التدريبات.

وفي شهر أيار أجرى الجيش الإسرائيلي عدة مناورات عسكرية في المناطق الحضرية بجميع أنحاء إسرائيل.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إنها أجرت تدريبات في مدينة سديروت الجنوبية وغيرها من التجمعات الحدودية مع غزة.

كم أجرى الجيش مناورات عسكرية أخرى في مستوطنات الضفة الغربية ومنافذ حدودية مختلفة.

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