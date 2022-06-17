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"مناوشة" عسكرية بين روسيا وبلد أوروبي غير أوكرانيا

منذ 4 دقائق
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في منطقة بعيدة عن أوكرانيا حيث يستعر القتال منذ نحو 4 أشهر، وقعت “مناوشة” عسكرية روسية مع دولة أوروبية أخرى، الجمعة.

وقالت الدنمارك إن سفينة حربية روسية اخترقت مياهها الإقليمية شمالي بحر البلطيق، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وذكر الجيش الدنماركي أن القطعة الحربية الروسية دخلت مياهها الإقليمية من دون إذن عند الساعة 00:30 من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش، وكررت الخرق بعد عدة ساعات.

وغارت السفينة الحربية الروسية، بعدما تحركت قطع من البحرية الدنماركية إلى المكان وأجرت “اتصالا” معها عبر موجات الراديو الملاحية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، في تغريدة عبر “تويتر”، إن ما حدث “استفزاز روسي غير مسؤول وغير مقبول”.

وأضاف في بيان: “تم إبلاغ السفير الروسي بكلمات شديدة الوضوح، أن هذا النوع من التصرفات غير مقبول بالمرة. لن نقبل هذا النوع من الاستفزازات الروسية”.

ولم يصدر بعد حتى الآن تعليق من الجانب الروسي بشأن هذه الحادثة.

    المصدر :
  • وكالات

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