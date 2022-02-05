منتجات صينية تحت "مقصلة" العقوبات الأمريكية

قالت الصين اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد فرض الرسوم على منتجات الطاقة الشمسية، يعرقل النظام الطبيعي للتجارة الدولية.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت إن تمديد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ،الجمعة، تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في عام 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974. وبدأت الرسوم بنسبة 30% ثم انخفضت إلى 15%.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان “أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد في التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتج جديد للطاقة”.

وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة “إجراءات ملموسة” لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و”المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري”.

وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي بلغ 54.9 جيجاوات العام الماضي إلى 306.6 جيجاوات.

وتهدف الصين أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بنهاية العقد من 635 جيجاوات في نهاية العام الماضي.