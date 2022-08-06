منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

فرض منتجع سانيا الواقع بجنوب الصين إغلاقا، السبت، وعلق عمل شبكة النقل العام في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا خلال موسم الذروة السياحي بالمدينة.

وأعلنت السلطات أن القيود ستبدأ في الساعة السادسة صباحا (2200 بتوقيت جرينتش) قائلة إن وضع فيروس كورونا “خطير للغاية” وإنه سيتم فرض قيود على تحركات الناس. ولم تذكر موعد رفع الإجراءات.

وقالت السلطات في بيان على تطبيق وي تشات التابع لحكومة المدينة “نحث الناس والسائحين على التفهم وتقديم دعمهم”.

وسجلت المدينة الواقعة في جزيرة هاينان 263 إصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة. وقالت السلطات إنها اكتشفت سلالة أوميكرون بي إيه.1.3.

ويأتي الإغلاق في ذروة الموسم السياحي للمدينة والتي تشتهر أيضا بالتسوق المعفي من الرسوم الجمركية كما أن بها العديد من الفنادق الراقية التي تديرها شركات عالمية.