الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
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منتدى إسرائيلي يُعلن وفاة أميركي مزدوج الجنسية من بين رهائن قطاع غزة

منذ 7 دقائق
صور لرهائن لدى حماس

صور لرهائن لدى حماس

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أعلنت مجموعة تمثل عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة اليوم الجمعة، أنّ أميركيًا يحمل جنسية مزدوجة كان من بين نحو 240 احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، قُتل في الأسر في القطاع.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إنّ المتوفى هو غادي حجي (73 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضًا. وبالاعتماد على مصادر مختلفة للمعلومات، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية وفاة بعض الرهائن غيابيًا.

ولا تؤكد حماس عادة هذه الروايات لكنها حذرت من أنّ “الوقت ينفد” بالنسبة للمحتجزين في القطاع، مع اقتراب الحرب من أسبوعها الثاني عشر.

ووفقًا لإحصاء إسرائيلي رسمي، لا يزال 129 محتجزين في قطاع غزة بعد استعادة الباقين في هدنة في نوفمبر/ تشرين الثاني أو في عمليات عسكرية. وتقول حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن 22 من الذين لا يزالون في قطاع غزة لقوا حتفهم.

وقال المنتدى إنّ ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأميركية. فيما لم يصدر أي تعليق بعد من السفارة الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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