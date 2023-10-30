الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا

منذ 8 دقائق
لانا نسيبة

لانا نسيبة

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طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن “70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس”.

وأضافت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن: “نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا”.

واعتبرت نسيبة أن “مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى”.

وتابعت قائلة: “جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس”.

وأوضحت أن “سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح”.

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