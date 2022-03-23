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مندوب أوكرانيا الأممي: يجب وقف الأعمال العدائية الروسية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - مارس - 2022 4:52 مساءً
سيرجي كيسلينسيا

سيرجي كيسلينسيا

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قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسلينسيا، اليوم الأربعاء، إنه يجب وقف الأعمال العدائية الروسية.

وطالب كيسلينسيا، خلال جلسة طارئة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، بوقف حصار المدن والقرى.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ”24″ من فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.

وكانت روسيا طالبت المجتمع الدولي بتوفير ضمانات بعدم تمدد قوات حلف الناتو شرقا في أوكرانيا، وطالبت أيضا بعدم انضمام كييف للحلف، لأنها ترى أنه خطر أمني كبير عليها.

من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، إن الحلف سيتشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غدا الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في الدول الشرقية الأوروبية

كما شدد على أن ما وصفه بالـ “غزو الروسي لأوكرانيا مروع وقاس ، وقد أدى إلى معاناة انسانية مرعبة ومؤلمة.

إلى ذلك، أكد أن دول الحلف عازمة على دعم أوكرانيا، لكنه لفت في الوقت عينه إلى وجود مسؤولية قسوى توجب عدم تصعيد الحرب، وتوسيعها لتصبح حربا بين الناتو وروسيا. وأضاف أن ضم كييف للحلف ليس مطروحا الآن، لكن دعمها أولوية.

وقال ستولتنبرغ : “أتوقع أن نتفق غدا على دعم إضافي لأوكرانيا لمساعدتها وحمايتها من الهجمات البيولوجية والكيميائية”

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