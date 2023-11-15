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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الحرب في غزة قد تنتهي في غضون أسابيع

منذ ساعة واحدة
جلعاد إردان

جلعاد إردان

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مع اقتحام جيش الإحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان إن الحرب قد تنتهي فريباً.

وقال في تصريحات مقتضبة الأربعاء لشبكة “سي.إن.إن” إن “المرحلة الحالية من الحرب ضد حماس في غزة قد تنتهي في غضون أسابيع”.

كما أضاف “نأمل أن تنتهي المرحلة الحالية من الحرب في وقت أقرب.

إلا أنه لم يذكر تفاصيل عن ملامح المرحلة التالية من العملية الإسرائيلية في غزة.

وكانت إسرائيل أطلقت أواخر الشهر الماضي (أكتوبر) عملية توغل بري في شمال قطاع غزة المكتظ بالسكان، بعد أن دعت كافة القاطنين في تلك المناطق إلى التوجه جنوباً.

فيما نزح نحو 1.6 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى الجنوب هرباً من القصف، حيث تكدسوا في مخيمات ومدارس تابعة للأمم المتحدة، وسط شح في الماء والغذاء والوقود.

وترك القصف الإسرائيلي شمال غزة في دمار شامل، حيث تضررت أو هدمت 40% من الأبنية.

وفي آخر المستجدات اقتحمت اليوم الأربعاء 15\11\2023، الدبابات الإسرائيلية ساحات وحرم مجمع الشفاء الطبي الكبير في مدينة غزة، فيما دخل عشرات الجنود إلى قسم الطوارئ والجراحة.

    المصدر :
  • وكالات

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