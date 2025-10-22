الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: رأي محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا "مخز"

منذ دقيقتان
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون

وصف مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون الأربعاء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه “مخز”.

وقال دانون “يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة… عليهم أن يلوموا أنفسهم. أصبحت هذه الهيئات حاضنة للإرهابيين. خذوا على سبيل المثال الأونروا… وهي منظمة دعمت حماس لسنوات”.

وقالت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا ومقرها لاهاي اليوم إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما في ذلك الأونروا.

هذا وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 22\10\2025 إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

    المصدر :
  • رويترز

