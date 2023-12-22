مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: التركيز فقط على آليات المساعدات لغزة منفصل عن الواقع

انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب تعامل المجلس مع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، وذلك بعد تصويت المجلس الجمعة على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال جلعاد إردان “تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع. تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب… كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن”.

كما شكر إردان الولايات المتحدة على دعمها القوي لإسرائيل خلال المفاوضات حول القرار، الذي قال إنه يحافظ على السلطة الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل غزة.

هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة “تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية” داخل القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.

وحث غوتيريش “السلطات الإسرائيلية على إزالة القيود المفروضة على النشاط التجاري على الفور”.