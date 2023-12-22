الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: التركيز فقط على آليات المساعدات لغزة منفصل عن الواقع

منذ 14 دقيقة
جلعاد إردان

جلعاد إردان

A A A
طباعة المقال

انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب تعامل المجلس مع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، وذلك بعد تصويت المجلس الجمعة على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال جلعاد إردان “تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع. تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب… كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن”.

كما شكر إردان الولايات المتحدة على دعمها القوي لإسرائيل خلال المفاوضات حول القرار، الذي قال إنه يحافظ على السلطة الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل غزة.

هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة “تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية” داخل القطاع الفلسطيني الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.

وحث غوتيريش “السلطات الإسرائيلية على إزالة القيود المفروضة على النشاط التجاري على الفور”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مروحية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
غزة تحت النار
عرض إسرائيلي جديد لحماس.. الهدنة مقابل إطلاق سراح الأسرى
حريق هائل في العاصمة السودانية الخرطوم
اشتباكات السودان
الصليب والهلال الأحمر: الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة وقد نوقف خدماتنا في السودان
مجلس الأمن
غزة تحت النار
مجلس الأمن يوافق على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
غزة تحت النار
فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
"حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!