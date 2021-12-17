مندوب السعودية في الأمم المتحدة: لا تصدقوا أن الحرب انتهت في سوريا

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن الحرب لم تنتهِ في سوريا التي شهدت سقوط 2000 قتيل خلال العام الحالي، محذرًا، “لا تصدقوا إذا قالوا إن الحرب انتهت في سوريا”.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس 16 من كانون الأول، قال المعلمي،”لا تصدقوهم ان وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الابرياء مدعياً النصر العظيم، فكيف يمكن لنصر ان يعلن بين اشلاء الابرياء وانقاض المساكن. واي نصر هذا الذين يكون لقائد على رفاة شعبه ومواطنيه؟ لا تصدقوهم ان قالوا انهم مهتمون باعادة الاعمار فاعادة اعمار مباني لا يمكن ان تتقدم على اعادة اعمار النفوس والقلوب التي في الصدور”.

وأضاف “لا تصدقوهم ان قالوا ان الامن قد استتب واسألوا المليون ونصف المليون سوري الذين اضيفوا في هذا العام الى قائمة المهددين بغياب الامن الغذائي، مما دفع باعداد المحتاجين الى قرابة عشرة ملايين سوري..لا تصدقوهم ان قالوا انهم يحاربون الارهاب في المنطقة، وهم اول من فتح للارهاب اوسع الابواب، عندما ادخلوا الى بلادهم حزب الله الارهابي زعيم الارهاب في المنطقة والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق”

تابع “لا تصدقوهم ان قالوا انهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين، وغيرهما من ابطال التاريخ العربي والاسلامي..لا تصدقوهم ان التفتوا يمنة ويسرى وراحوا يبحثون عن اسباب اخفاقهم ويرمون بها على مختلف الجهات دون ان يمارسوا النظر الى الذات قبل ان ينطبق عليهم المثل القائل رمتني بدائها وانسلت”.

خطاب مهم و قوي اليوم لمندوب المملكة العربية السعودية بشأن #سوريا في الأمم المتحدة قال فيه :#لاتصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء الذين يزيد عددهم على 350 الف شهيد ..#لاتصدقوهم إن قالوا أنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة وهم أول من ادخل حزب الله والإرهابيين لبلادهم pic.twitter.com/QlsnYkO4o3 — مالك الروقي (@alrougui) December 17, 2021