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مندوب روسيا لدى "الأمن والتعاون": كييف لا تستبعد السيناريو العسكري لحل النزاع في دونباس

17 - يناير - 2022

مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش أن هناك مؤشرات تدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد محاولة حل النزاع في منطقة دونباس عسكريا.

وخلال موجز صحفي عبر الفيديو قال لوكاشيفيتش: “الوضع (في دونباس) يزداد تدهورا، وذلك يدل على أن القيادة الأوكرانية لا تستبعد سيناريو حل مشاكل دونباس بقوة عسكرية”.

وأشار المندوب الروسي إلى وجود علاقة بين هذا السيناريو وخطط تعزيز التعاون بين أوكرانيا والناتو، وتوريد مزيد من الأسلحة الغربية لكييف، وتسهيل تواجد عسكريي الناتو في أراضي أوكرانيا. وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافق أواخر العام الماضي على قرار البرلمان بشأن توسيع إمكانية تواجد العسكريين الغربيين في أراضي البلاد لمشاركتهم في التدريبات العسكرية هناك.

وأضاف لوكاشيفيتش: “ستكون هناك، وفقا لمعلوماتنا، ما لا يقل عن 10 تدريبات من هذا النوع. بالتالي فإنكم ترون أن ثمة عملية تطوير عسكري حقيقية لأراضي دولة غير عضو في الناتو، وبما أن ذلك يجري قرب الحدود الروسية فهذا يمثل تهديدا حقيقيا على أمننا”.

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