مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: غزة تتعرض لـ"إبادة جماعية".. وإسرائيل تبرر

يستمر القتال داخل قطاع غزة لليوم الـ 41، فيما خلّفت هذه الحرب أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، الدول الأعضاء للالتفات إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشدداً على أنها “إبادة جماعية”.

وقال خريشة أمام اجتماع للدول الأعضاء اليوم الخميس: “عليكم أن تصحوا. هذه مجزرة، هذه إبادة، ونحن نشاهدها على شاشة التلفزيون. لا يمكن أن يستمر” ذلك.

من جهتها، انتقدت إسرائيل محاولات الأمم المتحدة للموازنة بين الانتقادات بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها تل أبيب وحركة حماس في الحرب الدائرة بينهما، مشددةً على أن القانون الدولي ليس “ميثاقاً انتحارياً”.

وقالت سفيرة إسرائيل في منظمات الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحر ايلون، إنه إذا لم تتمكن دولة ما من الدفاع عن نفسها “أو إذا انتُقدت لقيامها بذلك بما يتوافق مع القانون الدولي، ستصبح منظمات إرهابية حتما أكثر جرأة وستواصل استخدام أساليبها، مدركة أنها تستفيد من دعم دولي مستمر”، حسب تعبيرها.

من جهته، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو “حتميا” في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط، أن نفاد الوقود سيكون له عواقب “كارثية” في جميع أنحاء غزة، إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها.

وأردف قائلا “يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي”.

كما عبر تورك، الذي وصف القصف الإسرائيلي بأنه “كثيف بدرجة نادرة هذا القرن”، عن قلقه من العنف المتزايد والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال “من وجهة نظري، ينشئ ذلك حالة متفجرة محتملة، وأريد أن أكون واضحاً: تجاوزنا كثيرا مستوى الإنذار المبكر”. وتابع: “أدق أعلى جرس إنذار ممكن بخصوص الضفة الغربية المحتلة”.