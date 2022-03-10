منذ بدء الحرب.. مقتل 71 طفلا في أوكرانيا

قتل ما لا يقل عن 71 طفلا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير، على ما أعلنت ليودميلا دينيسوفا المكلفة حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس.

وقالت دينيسوفا في بيان على تطبيق تلجرام “منذ بدء الهجوم الروسي وحتى العاشر من مارس الساعة 11,00 (9,00 ت ج) … قتل 71 طفلا وجرح أكثر من 100”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا في ضربة جوية أمس على مستشفى للولادة والأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتابع قائلا في خطاب بثه التلفزيون، إن تأكيد روسيا عدم وجود مرضى في المستشفى غير صحيح.

وأضاف “كما هو الحال دائما، يكذبون بثقة”.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، عبر حسابه على تويتر بـ “الهجوم على مستشفى في ماريوبول بأوكرانيا، حيث توجد أقسام للولادة والأطفال” ، ووصفه بأنه “مروع” ، مشيرًا إلى أن المدنيين “يدفعون الثمن الأعلى للحرب التي أدت إلى لا علاقة لهم بهم”.

وردا على تصريح جوتيريش، كتب بوليانسكي على تغريدة عبر تويتر قال فيها: ‘هكذا تنشأ الأخبار المزيفة. لقد حذرنا في بياننا في 7 مارس من أن هذا المستشفى قد تم تحويله إلى هدف عسكري من قبل متطرفين. مزعج جدا أن تنشر الأمم المتحدة هذه المعلومات دون تحقق منها”.

وفي وقت سابق، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بإنشاء مواقع قتالية في مستشفى الولادة والأطفال في ماريوبول، وذلك قبل ساعات من قصفها.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، إن “القوميون الأوكرانيون في ماريوبول قاموا بطرد الموظفين والمرضى من مستشفى الأطفال، وجهزوا مواقع قتالية فيه”.

وتابعت قائلة إن هناك “العديد من مقاطع الفيديو التي تدحض التزوير الأوكراني وتؤكد أن جرائم كييف ضد مواطنيها منتشرة بكثرة”.