منذ 14 عاماً.. سوريا تصدر أول شحنة من النفط الخام

منذ ساعة واحدة
النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا

قال مسؤول سوري في قطاع الطاقة لرويترز “إن سوريا صدرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، اليوم الاثنين، من ميناء طرطوس في إطار صفقة مع شركة تجارية، وهي أول عمليات التصدير الرسمية المعروفة للنفط السوري منذ 14 عاما”.

وصدرت سوريا 380 ألف برميل من النفط يوميا في عام 2010، أي قبل عام من تحول الاحتجاجات ضد حكم بشار الأسد إلى حرب استمرت قرابة 14 عاما دمرت اقتصاد البلاد والبنية الأساسية، بما في ذلك إنتاج النفط الخام.

وأطيح بالأسد في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وتعهدت الحكومة التي جاءت إلى الحكم من بعده، بإحياء الاقتصاد السوري.

وقال رياض جوباسي معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز بوزارة الطاقة السورية لرويترز إن شركة بي سيرف إنرجي هي التي اشترت النفط الخام الثقيل.

وترتبط الشركة بشركة بي.بي إنرجي، وهي شركة عالمية لتجارة النفط. ولم ترد بي.بي إنرجي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان مكتوب إن النفط تم تصديره على متن الناقلة “نيسوس كريستيانا”.

    رويترز
  • رويترز

