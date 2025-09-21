منذ 6 عقود.. الشرع أول رئيس سوري يشارك باجتماعات الأمم المتحدة

يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأحد لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عقود.

وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة بأن الشرع “يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ80”.

وسيكون الشرع الذي يتولى الحكم عقب قيادته هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ نور الدين الأتاسي في العام 1967.

ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب ماضيه المسلح، ويتعيّن عليه الحصول على استثناء خاص لكلّ مرة يسافر فيها إلى الخارج. والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو/أيار، بعد أيام من زيارته لباريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسبق لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن تحدث أول مرة أمام مجلس الأمن في 25 أبريل/نيسان، بعدما رفع علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.

ويقوم الشيباني حاليا بزيارة رسمية لواشنطن حيث التقى عددا من المسؤولين وأعضاء مجلس الشيوخ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.

وكانت وكالة سانا الرسمية نقلت عن الخارجية السورية قولها إن الزيارة “تاريخية كونها الأولى منذ 25 عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية الأميركية بعد عقود من الانقطاع”.

وقالت إن الشيباني سيناقش “القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية”، وإن الزيارة “تعكس انفتاح سوريا على الحوار المباشر مع الولايات المتحدة سعيا لفتح صفحة جديدة من العلاقات”.

على صعيد متّصل، أفاد مصدر في الخارجية السورية وكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن الشيباني سيبحث “رفع العقوبات المتبقية عن سوريا” و”المفاوضات مع إسرائيل”.

وقال المصدر ذاته الخميس “هناك تقدّم في المحادثات مع إسرائيل وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنها “بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية”.

وكان الشرع قال لقناة الإخبارية السورية الأسبوع الماضي إن سوريا تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تخرج بموجبه الأخيرة من المناطق التي احتلتها عقب إطاحة الأسد.