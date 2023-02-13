منسق الأمم المتحدة للإغاثة: عمليات الإنقاذ من الزلزال تقترب من نهايتها

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث إن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا “تقترب من نهايتها”، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.

وأضاف غريفيث “الأمر الأكثر إثارة للدهشة هنا هو في حلب التي عانت كثيرا خلال هذه السنوات، ولكن هذه اللحظة تمثل الأسوأ بين كل ما مر به هؤلاء الأشخاص”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.

من جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان (الاثنين 13-2-2023) إن أكثر من 4300 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 7600 آخرين في شمال غرب سوريا حتى يوم 12 فبراير شباط في أعقاب الزلزال المدمر وتبعاته في تركيا المجاورة.

وكان عمال الإنقاذ في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة قد أعلنوا عددا أقل للوفيات والمصابين يوم الجمعة ويتوقعون إعلان عددا أكبر في الساعات المقبلة.

دعوة أمريكية

في سياق متصل دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمش الأحد إلى “التصويت الفوري” على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.

وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان لرويترز “في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا”.

وأضافت “لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف”.