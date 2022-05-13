هذا ما حصل مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت

قال منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا على “تويتر”، إن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت وهو في طريقه إلى بروكسل اليوم الجمعة.

وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه، وبعد حوالي 20 دقيقة كتب على “تويتر” أنه أطلق سراحه.

ولم ترد الشرطة الألمانية بعد على طلب التعليق على الحادثة، فيما كتب مورا على تويتر “رفضوا إعطاء أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا”.

وتنص الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة ولا ينبغي إعاقة سفرهم.

وزار مورا طهران هذا الأسبوع في محاولة للمساعدة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.