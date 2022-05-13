الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما حصل مع منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية في مطار فرانكفورت

13 - مايو - 2022
آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 10:58 صباحًا
إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

قال منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا على “تويتر”، إن الشرطة الألمانية احتجزته لفترة قصيرة في مطار فرانكفورت وهو في طريقه إلى بروكسل اليوم الجمعة.

وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا أنه أثناء عودته من رحلة رسمية إلى طهران احتُجز دون تفسير، وأخذت الشرطة الألمانية جواز سفره وهواتفه، وبعد حوالي 20 دقيقة كتب على “تويتر” أنه أطلق سراحه.

ولم ترد الشرطة الألمانية بعد على طلب التعليق على الحادثة، فيما كتب مورا على تويتر “رفضوا إعطاء أي تفسير لما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا”.

وتنص الاتفاقية، التي تغطي العلاقات الدبلوماسية، على أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة ولا ينبغي إعاقة سفرهم.

وزار مورا طهران هذا الأسبوع في محاولة للمساعدة في جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
    لابيد: يتعين على أوروبا معارضة أسلوب إيران في المفاوضات
    شركة سوناطراك الجزائرية
    بعد انفصال أوروبا عن الغاز الروسي.. الجزائر تشهد انتعاشًا وثقلًا سياسيًا
    امرأة في مركز للقاحات جدري القردة في الولايات المتحدة (رويترز)
    سيتغيّر كل شيء.. مفاجأة من فرنسا بشأن تفشّي جدري القردة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟