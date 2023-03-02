منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!

بعد الضجة التي أثارها بتبنؤه قبل أيام بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، كشفت منصة تحقق إخبارية عن الطريقة التي يتحايل بها خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بادّعاء معرفته بمواعيد الزلازل التي تضرب مناطق في العالم.

وقالت منصة “إيكاد” إنّ الخبير الهولندي، لا يكاد يتوقف عن التغريد، بتوقعات متواصلة في عشرات المناطق في العالم، ويستهدف المناطق التي تشهد نشاطاً زلزالياً ويصنفها العلماء بالخطرة زلزالياً. ففي تشرين الثاني 2022، غرّد هوغربيتس أكثر من 100 مرة، منها 18 توقعًا لزلازل محتملة.

ولفتت المنصّة إلى أن تنبؤات فرانك السابقة لم تتحقق، فعلى سبيل المثال توقع في 2015 أن تشهد كاليفورنيا زلزالًا بقوة 8.8 خلال شهر أيار، إلا أنه ذلك لم يحصل.

وفي العام 2018، زعم هوغربيتس أن زلزالًا بقوة 8 درجات سيحدث في عيد الميلاد، من دون تحديد المكان، لكن أجهزة الزلازل لم ترصد شيئاً.

وقالت المنصة إن هوغربيتس يعمل على إغراق مناطق العالم بالتوقعات، في ما يشبه لعبة الاحتمالات، إما زلزال أو لا، في مناطق مرشحة أصلًا للزلازل.

مع هذا، فقد لاحظت المنصّة أنّ فرانك يعمل على إغراق مناطق العالم بالتوقعات، فيما يشبه لعبة الاحتمالات (إما زلزال أو لا)، في مناطق مرشحة أصلًا للزلازل، وأضافت: “إن توقعات هوغربيتس تتمحور حول قانون رياضي يسمى قانون الأعداد الكبيرة الذي ينص على أنه في عينة ضخمة يمكن لأي حدث مهما كان صغيراً أن يحدث، ونسميها في حياتنا العامة مرة في المليون”.