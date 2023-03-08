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منطقة اليورو تفشل في النمو بالربع الأخير من 2022

منذ ساعة واحدة
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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سجلت منطقة اليورو نموًا صفريا في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في قراءة ثانية خفضت النمو الضعيف بالأساس في التكتل إلى الصفر.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، الثلاثاء، أن منطقة اليورو قد خفضت معدل النمو في الربع الرابع من عام 2022 إلى 0.0 بالمئة على أساس فضلي، مقارنة بنسبة نمو عند 0.1 بالمئة في القراءة الأولى المعلنة منتصف فبراير.

وعلى أساس سنوي، عدلت البيانات نمو المنطقة بالخفض إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة.

ولا تزال البيانات تؤكد في القراءة الثانية أن منطقة اليورو قد تفادت الركود الاقتصادي خلال العام الماضي، بعكس التوقعات.

ومن جهة أخرى، عدلت هيئة الإحصاء الأوروبية النسبة الخاصة بنمو التوظيف في المنطقة إلى 0.3 على أساس ربعي في نفس الفترة، مقابل قراءة سابقة عند 0.4 بالمئة.

وبحسب بيانات “يوروستات”، فإن القراءة الثانية توضح أن إجمالي العاملين في المنطقة بلغ 135 مليون شخص، بزيادة قدرها 3.6 مليون عن نهائية عام 2019، أي قبل انتشار وباء كورونا مباشرة.

وكان من المتوقع أن يؤدي الركود في المنطقة إلى زيادة معدل الباطلة، إلا أن الشركات، والتي كافحت لإعادة التوظيف بعد الجائحة، قد فضلت التمسك بموظفيها على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

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