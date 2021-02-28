منطقة واسعة شرقي سوريا تتحول إلى “مستعمرة إيرانية”

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن إيران جندت 9 آلاف مقاتل سوري و16 ألفا من عرب وآسيويين شرقي سوريا، مشيرا إلى أن هذه المنطقة أصبحت ”مستعمرة إيرانية“.

وأوضح المرصد، أن “ تلك المنطقة تفوق مساحتها مساحة لبنان، انطلاقا من البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، وصولا إلى التبني مرورا بالميادين ومدينة دير الزور، إضافة لانتشارها ضمن مناطق متداخلة عند الحدود الإدارية مع محافظة حمص“.

وأضاف في تقرير نشره على موقعه، إن ”تعداد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في تلك المنطقة يبلغ من 24 إلى 25 ألف مقاتل، 9 آلاف منهم من الجنسية السورية ممن جندتهم إيران بسلاحي “التشييع والمال”، مشيرا إلى أن ”البقية -أي 15 إلى 16 ألفا – من جنسيات عربية وآسيوية“.

وبين أن ”الميليشيات الموجودة هناك تصل لعشرات التشكيلات العسكرية من جنسيات سورية وغير سورية، ممن جندتهم إيران في سورية باللعب على الوتر المادي والطائفي، أو تلك التي استقدمتهم من دول أخرى كـ “مرتزقة” لخدمة مصالحها في سورية“ .

ومن أبرز التشكيلات -وفق المرصد- ”حزب الله العراقي، ولواء زينبيون الباكستاني، وأبو الفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني، وكتائب سيد الشهداء، واللواء 47، وحرس القرى، وبالطبع لا ننسى لواء فاطميون الأفغاني الذي تحول على ما يبدو إلى القوة الضاربة الثانية لإيران في سورية بعد حزب الله اللبناني“.

وفي سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن محافظة درعا شهدت في ريفها الشرقي، جنوبي سوريا، اليوم الأحد، عملية اغتيال جديدة، طالت عنصرا بـ“الفيلق الخامس“ المدعوم من روسيا، بحسب “إرم نيوز.”