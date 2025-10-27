منطقة يابانية تستغيث بالجيش لحمايتها من هجمات الدببة

استغاث حاكم منطقة أكيتا اليابانية، وهي مقاطعة جبلية في شمال البلاد، بالجيش لحماية السكان من موجة غير مسبوقة من هجمات الدببة.

وقال الحاكم كينتا سوزوكي في منشور على “إنستغرام”، أمس الأحد “الفرق الموجودة على الأرض استنفدت طافتها وقدراتها ولم تعد قادرة على الاستمرار في مواجهة الأزمة بمفردها”.

وأضاف أنه يعتزم طلب المساعدة في إعدام الدببة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الياباني الجديد شينجيرو كويزومي مع حاكم منطقة أكيتا صباح الثلاثاء، وفقا لجدول أعمال أصدرته الوزارة.

وجاءت مناشدة سوزوكي بعد هجوم للدببة في أكيتا يوم الجمعة أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة، وسط عدد قياسي من الهجمات في أنحاء البلاد هذا العام.

وأعلنت السلطات المحلية في أكيتا عن مقتل وإصابة 54 شخصا هذا العام، ارتفاعا من 11 العام الماضي، بينما زادت حالات رصد الدببة في المناطق المأهولة أو بالقرب منها بنحو ستة أضعاف لتصل إلى أكثر من 8000 حالة.

ويؤدي ارتفاع أعداد الدببة والتناقص السكاني في المناطق الريفية إلى زيادة احتكاك الناس بالدببة. وقد حدثت العديد من المواجهات في البلدان والقرى حيث تبحث هذه الحيوانات عن الطعام، وأحيانا تدخل المنازل ومحلات السوبر ماركت.