الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
منظمات إغاثة دولية: مواد الإيواء ما زالت ممنوعة من دخول غزة

منذ 58 دقيقة
فلسطينيون يحملون مواد إغاثة تلقوها من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة، في وسط قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

تقول منظمات إغاثة دولية إنها لم تتمكن حتى الآن من توصيل المواد المستخدمة في الإيواء إلى غزة على الرغم من إعلان السلطات الإسرائيلية رفع القيود المفروضة على مثل هذه الإمدادات، وحذرت من أن استمرار التأخير قد يتسبب في المزيد من الوفيات بين الفلسطينيين.

وبحسب المنظمات تمنع إسرائيل تسليم المواد اللازمة للملاجئ والخيام منذ ما يقرب من ستة أشهر، وكانت أعمدة الخيام مدرجة في السابق ضمن العناصر التي اعتبرت السلطات الإسرائيلية أنها ربما تستخدم لأغراض عسكرية إلى جانب الاستخدام المدني.

لكن مسؤولين من خمس منظمات إغاثة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، قالوا لرويترز إن مواد الإيواء التي يحتاجها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين لم تصل بعد إلى غزة وأنحوا باللائمة على العقبات البيروقراطية الإسرائيلية.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأمم المتحدة والشركاء لم يتمكنوا من إدخال مواد الإيواء بعد الإعلان الإسرائيلي”.

وأضاف “هناك مجموعة من العوائق التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة، بما في ذلك التخليص الجمركي الإسرائيلي”.

ونزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين عدة مرات خلال الحرب.

وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة بحاجة إلى الخيام وإن من المتوقع المزيد من النزوح عندما تبدأ إسرائيل هجومها للسيطرة على مدينة غزة.

    المصدر :
  • رويترز

