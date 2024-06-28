دعوى قضائية ضد هولندا لمنع تزويد إسرائيل بقطع غيار لمقاتلات "إف-35"

طلب محامو جماعات حقوقية من محكمة في لاهاي (الجمعة 28-5-2024) أن تأمر الدولة الهولندية بحظر جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي قد تصل في نهاية المطاف لإسرائيل، منها أجزاء أرسلت إلى الولايات المتحدة لإنتاج طائرات مقاتلة للجيش الإسرائيلي.

وتستند الدعوى القضائية، التي بدأتها جماعات حقوقية منها الذراع الهولندية لمنظمة أوكسفام، إلى حكم محكمة محلية صدر في فبراير شباط يمنع هولندا من تصدير أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في الحرب بقطاع غزة.

وأشار المحامون إلى أن الدولة الهولندية أوقفت التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل، لكنها تواصل تسليم أجزاء المقاتلات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي يتم إرسالها بعد ذلك أو استخدامها في طائرات مخصصة لإسرائيل.

وأوضحت المحامية ليزبث زيخفيلد “يجب على الدولة أن تمنع بشكل فعال وصول أجزاء الطائرات من هولندا إلى إسرائيل بطريقة ملتفة”.

وقال محامو الدولة الهولندية للمحكمة اليوم الجمعة إن الجماعات الحقوقية لديها تفسير معيب لحكم المحكمة السابق وإن الوجهة النهائية القانونية للأجزاء المصنعة هي البلد الذي يتم فيه الإنتاج وليس البلد الذي قد يصل إليه المنتج النهائي.

وذكر المحامي رايمر فيلدهاوس “في عمليات التسليم هذه، الولايات المتحدة (هي) الوجهة النهائية” كما توضح اللوائح الأوروبية، مضيفا أن هولندا ملتزمة بقرار المحكمة السابق.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في 12 يوليو تموز.