استمع لاذاعتنا

منظمات دولية: أطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة بسبب “كورونا”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 5:02 مساءً
كورونا تسبب بإغلاق العديد من المدارس في دول العالم

كورونا تسبب بإغلاق العديد من المدارس في دول العالم

A A A
طباعة المقال

طالبت منظمتا اليونسكو واليونيسف الأمميتان مع البنك الدولي بإبقاء المدارس مفتوحة في سياق التدابير المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك في تقرير سلّط الضوء على تداعيات الأزمة الوبائية على التعليم المدرسي في البلدان الفقيرة.

وأكّد المسؤول عن قسم التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة روبرت جنكنز في بيان أنّه “من الضروري إيلاء أولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير حصص لا غنى عنها للتعويض عن التأخّر”.

وأفاد تقرير المنظمات الثلاث أن أطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة منذ بدء تفشّي الوباء، أما في البلدان الغنية حيث يستفيد الأطفال بدرجة أعلى من تكنولوجيات التعلّم من بعد، فقد اقتصرت هذه الخسارة على ستة أسابيع.

وتشهد العديد من دول العالم إغلاقات في العديد من المؤسسات العامة والخاصة منذ بداية العام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    العراق..الكاظمي يمنع ضباط الجيش من السفر للخارج إلا بإذنه
    أميركا تعلن إجراء جديداً بشأن رعاياها في إسرائيل
    أميركا تعلن إجراء جديداً بشأن رعاياها في إسرائيل
    ماكرون
    ماكرون: بلدنا تعرض لهجوم من إرهابي إسلامي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نقص الحديد إلى أعراض يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك
    إن شعرت بأي من هذه العوارض فاحذر.. جسدك يدق ناقوس الخطر
    احلام
    هجوم من أحلام ورجال أعمال إرماراتيين على راغب علامة
    فؤاد مخزومي ضمن برنامج صوت الناس
    فؤاد مخزومي: سعد الحريري اليوم هو الابن المدلل لـ “حزب الله”