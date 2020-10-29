منظمات دولية: أطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة بسبب “كورونا”

طالبت منظمتا اليونسكو واليونيسف الأمميتان مع البنك الدولي بإبقاء المدارس مفتوحة في سياق التدابير المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد-19، وذلك في تقرير سلّط الضوء على تداعيات الأزمة الوبائية على التعليم المدرسي في البلدان الفقيرة.

وأكّد المسؤول عن قسم التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة روبرت جنكنز في بيان أنّه “من الضروري إيلاء أولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير حصص لا غنى عنها للتعويض عن التأخّر”.

وأفاد تقرير المنظمات الثلاث أن أطفال البلدان الفقيرة خسروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة منذ بدء تفشّي الوباء، أما في البلدان الغنية حيث يستفيد الأطفال بدرجة أعلى من تكنولوجيات التعلّم من بعد، فقد اقتصرت هذه الخسارة على ستة أسابيع.

وتشهد العديد من دول العالم إغلاقات في العديد من المؤسسات العامة والخاصة منذ بداية العام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.