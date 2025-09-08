منظمة أنقذوا الأطفال: عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة تجاوز 20 ألف طفل

مشيعون يحملون جثث أطفال مغطاة خلال جنازة فلسطينيين استشهدوا برصاص إسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات يوم الأربعاء، وآخرين استشهدوا في غارات جوية ليلية، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 4 سبتمبر 2025. رويترز

أكدت منظمة أنقذوا الأطفال أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة تجاوز 20 ألف طفل منذ بداية العدوان على القطاع قبل نحو عامين.

وأفادت المنظمة أن طفلا واحدا على الأقل يُقتل كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية، وأن ما لا يقل عن 1009 أطفال استشهدوا دون سن عام واحد.

وأضافت أن 450 طفلا ولدوا خلال الحرب واستشهدوا قبل أن يكبروا.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة اليونسيف أن الحرب في قطاع غزة تسببت بخسائر هائلة للأطفال، وأن ما لا يقلّ عن 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا، في حين يواجه آخرون خطر المجاعة.

وأضافت أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون وسط المجاعة مع استمرار حرمانهم من الغذاء والمياه والمساعدات الطبية، مشيرة إلى أنه لن يخرج أيّ طفل من رعب القصف دون أن يتأثر بالصدمة.

كما كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبي لازاريني، عن حرمان نحو مليون طفل في قطاع غزة من التعليم وإصابتهم بأزمات نفسية عميقة، وسط استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية.

وقال لازاريني في منشور سابق على منصة “إكس” إلى وجود ما لا يقل عن 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم.

شهداء المجاعة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم، استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة إلى 393 شهيدا من بينهم 140 طفلا.

وتؤكد منظمات دولية أن الأوضاع في القطاع لم تتغير منذ إعلان الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة.

واستشهد 115 فلسطينيا، بينهم 25 طفلا، منذ ذلك الإعلان الأممي في 22 أغسطس/آب الماضي.

وفي السابع من أغسطس/آب الجاري، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس في قطاع غزة ستسهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ سيتطلب إصلاحها وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين.