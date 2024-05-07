منظمة أوكسفام تشكك في مصداقية إسرائيل بشأن إخلاء المدنيين من رفح

شككت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية “أوكسفام”، أمس الاثنين، في مصداقية إسرائيل بشأن إخلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة على منصة إكس، بعد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، يأمر بإخلاء أحياء شرق مدينة رفح التي لجأ إليها النازحون، ويقطنها بحسب إذاعة الجيش، نحو 100 ألف فلسطيني.

وذكرت منظمة أوكسفام أن ادعاءات إسرائيل بإمكانية إجلاء المدنيين في رفح بأمان “لم تعد ذات مصداقية”.

وأرفق البيان كلمة لمديرة منظمة أوكسفام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سالي أبي خليل، أكدت أنّ إسرائيل تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة بشكل “متعمد وممنهج”، بما في ذلك “المناطق الآمنة” و”طرق الإخلاء” التي تم تحديدها بشكل واضح، منذ أكثر من 6 أشهر.

وقالت خليل: “إن الادعاءات القائلة بإمكانية إجلاء المدنيين بشكل آمن فقدت الآن مصداقيتها”.

وتضم المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها معبر رفح على الحدود مع مصر، وهو المنفذ الرئيس لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة والوحيد الذي يُستخدم لنقل مصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج بالخارج نظرا لشح الإمكانيات الطبية بمستشفيات القطاع؛ جراء الحرب وقيود إسرائيلية.

وسبق أن دعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ومصر التي تقود الوساطة بين تل أبيب وحركة حماس بالتعاون مع قطر إلى تجنب أي هجوم على رفح المكتظة بالنازحين، إلا أن إسرائيل تصر على العملية بذريعة أن رفح “آخر معاقل حركة حماس”.

يأتي ذلك فيما تصاعدت التحذيرات، خلال الساعات الأخيرة، على مستوى الدول والمنظمات الدولية من مخاطر العملية الإسرائيلية على رفح.

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