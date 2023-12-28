منظمة إسرائيلية: عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفاً!

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية قوله إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، مضيفا أن السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى.

كما نقلت عن منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي إن عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفا إذا أدرج ضمنهم مصابي اضطراب ما بعد الصدمة.

في حين تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يزيد عن 3000 عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار المعارك بقطاع غزة التي تسفر عن إصابة جنود يوميا.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 7 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سمح اليوم بنشر أسماء القتلى الثلاثة، الذين سقطوا في المعارك بأنحاء مختلفة من القطاع، وبينهم ضابطان.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن القتلى الجدد هم الرقيب احتياط أساف بنحاس، ويبلغ من العمر 22 عاما، الكتيبة 77 في لواء ميجولان، وقتل في جنوب القطاع.

والنقيب نيريا زيسك، البالغ من العمر 24 عاما، الكتيبة 52 تشكيل “آثار حديدية” (401)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

والرائد دفير دافيد فيما، ويبلغ من العمر 32 عاما، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.