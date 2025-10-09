منظمة إيطالية مؤيدة لأسطول الصمود تتهم إسرائيل بمنع إرسال مساعدات لغزة

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على مدينة غزة، في 5 أكتوبر 2025. رويترز

قالت منظمة خيرية إيطالية شاركت في أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الشهر الماضي لإرسال مساعدات إلى غزة الخميس إن إسرائيل تمنع إرسال 250 طنا من المساعدات للقطاع تشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ووسائل تعليمية بسبب خلاف على محتواها.

وذكرت منظمة “ميوزيك فور بيس” (موسيقى من أجل السلام) الإيطالية غير الحكومية أنها جمعت كميات كبيرة من المساعدات في إطار دعمها لأسطول الصمود العالمي الذي كان يسعى لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأضافت أن نحو 40 طنا جرى تحميلها على متن قوارب انضمت إلى الأسطول من إيطاليا، والتي منعت إسرائيل دخولها مع بقية القافلة.

وقالت المنظمة إنه كان من المفترض إرسال 250 طنا أخرى إلى غزة عبر الأردن، لكن تقطعت بها السبل في ميناء جنوة الإيطالي.

وقال ستيفانو ريبورا، رئيس المنظمة، خلال مؤتمر صحفي “قالوا لنا إن بضع مكالمات هاتفية كفيلة بإدخال المساعدات خلال ثلاث ساعات، لكننا نحاول منذ أربعة أسابيع، والنتيجة أننا قوبلنا بالرفض”.

وذكر ريبورا أمام البرلمان الإيطالي أن إحدى نقاط الخلاف تمثلت في طلب إسرائيل إزالة بعض الأطعمة عالية الطاقة مثل البسكويت والعسل من الشحنة، وهو ما رفضت المنظمة الامتثال له.

وأشار كذلك إلى وجود خلافات مع السلطات الإسرائيلية بشأن تسجيل المنظمة الإيطالية وممثليها المحليين واعتمادهم.

من جانبها، رفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى غزة، الاتهامات بأنها تمنع دخول أطعمة عالية الطاقة واتهمت “بعض المنظمات الدولية بأنها تُقدّم صورة زائفة عن إسرائيل وكأنها تعرقل دخول المساعدات الإنسانية”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن رفض بعض المنظمات الدولية التعاون في إجراءات التسجيل يثير “مخاوف جدية” بشأن نواياها أو احتمال ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتنفي حماس الاتهامات الإسرائيلية بأنها تستولي على المساعدات.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه إسرائيل وحماس اليوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ويتضمن الاتفاق بنودا تهدف إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.