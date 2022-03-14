منظمة الأمن في أوروبا: العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أثبتت فشلها

أكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيغنيو راو أن مبادئ الأمم المتحدة تتعلق بالانتهاك الفادح للقانون الدولي في قلب أوروبا، مضيفا أن مطالب موسكو الأمنية كانت تستند إلى أسس مغلوطة.

وقال راو إنه لا مبرر لشن عدوان عسكري على بلد مسالم كأوكرانيا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الروسية أثبتت فشلها، وأن الكرملين غيّر إستراتيجيته العسكرية.

وصرح بأن المستشفيات والمدارس في أوكرانيا تعرضت للاستهداف المتعمد بأسلحة محظورة، وقال “ينتهي حيادنا حيث يبدأ الانتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف راو “سنحاسب الجناة على أفعالهم، ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري”، مبينا أن ما قامت به القيادة الروسية أدى إلى عزلها عن العالم.

وتحدث عن أن روسيا قررت -بدعم من نظام بيلاروسيا- انتهاك القانون الدولي، وخاطب مينسك قائلا “نبعث رسالة قوية إلى مينسك: ألا تشارك في هذه العملية الوحشية ضد أوكرانيا”.

من جهته، قال البيت الأبيض إن وفدا أميركيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي -اليوم الاثنين- في العاصمة الإيطالية (روما) كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي لبحث الحرب في أوكرانيا.

وقد صرح سوليفان في لقاء تلفزيوني بأن واشنطن أبلغت بكين بأنها لن تسمح لأي دولة في العالم بتعويض روسيا عن خسائرها من العقوبات.