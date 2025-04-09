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منظمة التجارة العالمية: التجارة بين أمريكا والصين قد تنخفض نحو 80%

منذ 40 دقيقة
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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قدرت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تقلص تجارة السلع بين الاقتصادين بما يصل إلى 80 بالمئة.

وقالت المنظمة “نهج العين بالعين هذا بين أكبر اقتصادين في العالم اللذين يمثلان معا نحو ثلاثة بالمئة من التجارة العالمية يحمل آثارا أوسع نطاقا قد تلحق ضررا بالغا بالتوقعات الاقتصادية العالمية”.

وأضاف بيان للمنظمة أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين بهذه الطريقة قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على المدى الطويل سبعة بالمئة تقريبا.

وصدر تقدير المنظمة الأولي في وقت زاد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين لكنه أوقف الرسوم على دول أخرى مؤقتا لمدة 90 يوما.

    المصدر :
  • رويترز

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